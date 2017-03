Lollapalooza 2017 lineup: Look familiar?

When you look at the 2017 Lollapalooza lineup released yesterday, a lot of those names might look familiar. Of the nine BIG FONT headliners only one (Blink-182) has never played Lolla before. Extending that to the 22 artists comprising the top five rows adds three more newbies: Wiz Khalifa, Big Sean, and Liam Gallagher.

If you’ve gone to Lolla over the past several years, you’ve probably already seen 18 of the top 22 acts. That’s 82%. Adding in the next three rows brings us to a total of 39 artists; 28 of them (72%) are Lolla veterans. This year will mark the Killers’ fourth Lollapalooza and it’ll be the fifth time for Cage the Elephant, Kaskade, and our beloved Spoon.

The undercard consists of an additional 21 groups that have played Lolla before and 108 that haven’t. So if you’re looking for new experiences, get there early!

I realize people don’t necessarily go to Lollapalooza every year and there’s certainly nothing wrong with seeing the same band a bunch of times. And you can’t blame the artists for cashing in on the festival circuit gravy train. But if you’re starting to feel a little deja vu when these lineup announcements come out, it’s not just your imagination. We have all been here before.

Big font headliners

CHANCE THE RAPPER: 2013

THE KILLERS: 2015, 2009, 2015

MUSE: 2007, 2011

ARCADE FIRE: 2005, 2010

THE XX: 2010

LORDE: 2014

BLINK-182: n00b!!!

DJ SNAKE: 2015

JUSTICE: 2012

Medium font rows 3-5

ALT-J: 2013, 2015

RUN THE JEWELS: 2014

CAGE THE ELEPHANT: 2007, 2009, 2011, 2014

WIZ KHALIFA: n00b!

BIG SEAN: n00b!

THE HEAD AND THE HEART: 2012, 2014

FOSTER THE PEOPLE: 2011, 2014

THE SHINS: 2006, 2012

RYAN ADAMS: 2006

KASKADE: 2009, 2010, 2012, 2015

PORTER ROBINSON: 2012

ZEDS DEAD: 2012

LIAM GALLAGHER: n00b!

Medium font rows 6-8

RAE SREMMURD: n00b

GLASS ANIMALS: 2015

GRAMATIK: 2014

MIGOS: n00b

PHANTOGRAM: 2011, 2014, 2016 (with Big Grams)

TOVE LO: 2015

SPOON: 2005, 2007, 2010, 2014

MILKY CHANCE: n00b

LIL UZI VERT: n00b

VANCE JOY: 2014

TEGAN AND SARA: 2005, 2013

GROUPLOVE: 2011, 2014

CRYSTAL CASTLES: 2009, 2011, 2013

JON BELLION: n00b

KALEO: n00b

LITTLE DRAGON: 2012

DVBBS: n00b

Undercard vets

ALISON WONDERLAND: 2015

ATLAS GENIUS: 2013

A-TRAK: 2009

BAAUER: 2013

BANKS: 2015

CHARLI XCX: 2015

GEORGE EZRA: 2015

HIGHLY SUSPECT: 2014

HIPPO CAMPUS: 2015

KEVIN DEVINE: 2009, 2012

LONDON GRAMMAR: 2014

NGHTMRE: 2015

PAPER DIAMOND: 2012

ROYAL BLOOD: 2014

SAN FERMIN: 2014

SYLVAN ESSO: 2015

TEMPLES: 2014

THE DISTRICTS: 2014

THE DRUMS: 2011

THE PRETTY RECKLESS: 2011

WARPAINT: 2010, 2014

Undercard n00bs

888

$UICIDEBOY$

21 SAVAGE

3LAU

6LACK

A R I Z O N A

ALLAN RAYMAN

ALVVAYS

AMINÉ

ANDREW MCMAHON IN THE WILDERNESS

BARNS COURTNEY

BIBI BOURELLY

BISHOP BRIGGS

BLAENAVON

BLOSSOMS

BOOGIE

BORGORE

BRAYTON BOWMAN

CAPITAL CITIES

CAR SEAT HEADREST

CHEAT CODES

CLOUD NOTHINGS

COBI

COLONY HOUSE

CRX

DECLAN MCKENNA

DIRTY AUDIO

DUCKWRTH

ELOHIM

EPHWURD

FLINT EASTWOOD

FLOR

FRENSHIP

G JONES

GETTER

GIBBZ

GOODY GRACE

GRACE MITCHELL

GRYFFIN

HARRIET BROWN

HONNE

JACOB BANKS

JAI WOLF

JAIN

JESSE MALIN

JIDENNA

JOEY BADA$$

JOSEPH

JOYRYDE

KAYTRANADA

KWEKU COLLINS

LADY PILLS

LÉON

LIL YACHTY

LIVE

LO MOON

MAC DEMARCO

MACHINE GUN KELLY

MADEINTYO

MAGGIE ROGERS

MAJID JORDAN

MAX

MICHAEL BLUME

MICHAEL CHRISTMAS

MIDDLE KIDS

MISSIO

MOKSI

MONDO COZMO

MOOSE BLOOD

MURA MASA

NF

NONAME

OLIVER TREE

OOKAY

PHAM

PUP

RAG’N’BONE MAN

RON GALLO

RUSS

SAINT JHN

SAMPHA

SAN HOLO

SKOTT

SLANDER

SLOTHRUST

SLUSHII

SOFI TUKKER

SPENCER LUDWIG

STANAJ

THE FRIGHTS

THE HUNNA

THE JAPANESE HOUSE

THE LEMON TWIGS

THE LONDON SOULS

THE O’MY’S

THE SHELTERS

THE WALTERS

TRITONAL

TUCKER BEATHARD

UNLIKE PLUTO

VANT

WAX MOTIF

WHETHAN

WHITNEY

WINGTIP

XAVIER OMÄR

YOUNG BOMBS

ZARA LARSSON